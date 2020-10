Coronavirus, Fontana: “Se impennata continua possibile lockdown. O riduciamo la gente che va al lavoro o quella che va a scuola” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un nuovo lockdown per Milano e la Lombardia? “Se con i provvedimenti assunti il contagio dovesse rallentare, si potrebbe evitare. Se l’impennata dovesse continuare, può darsi si prenda un provvedimento diverso”. A dirlo è il presidente della Regione Attilio Fontana che, intervenendo ai microfoni di SkyTg24, ha commentato così l’ipotesi di una chiusura totale del capoluogo lombardo o anche di altre zone del territorio regionale, al momento ancora il più colpito dalla seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus. Solo nella giornata di giovedì sono stati registrati infatti altri 3.935 positivi, la maggior parte dei quali concentrati proprio nella città di Milano e nel suo hinterland. Intanto, è scattata ieri sera alle 23 la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un nuovoper Milano e la Lombardia? “Se con i provvedimenti assunti il contagio dovesse rallentare, si potrebbe evitare. Se l’dovessere, può darsi si prenda un provvedimento diverso”. A dirlo è il presidente della Regione Attilioche, intervenendo ai microfoni di SkyTg24, ha commentato così l’ipotesi di una chiusura totale del capoluogo lombardo o anche di altre zone del territorio regionale, al momento ancora il più colpito dalla seconda ondata dell’epidemia di. Solo nella giornata di giovedì sono stati registrati infatti altri 3.935 positivi, la maggior parte dei quali concentrati proprio nella città di Milano e nel suo hinterland. Intanto, è scattata ieri sera alle 23 la ...

