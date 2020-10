Coronavirus, Fontana: “O riduciamo la gente che va al lavoro o quella che va a scuola” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “O riduciamo la gente che va al lavoro o quella che va a scuola“. Sono le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato a Buongiorno, su SkyTg24. “Dobbiamo ridurre la pressione del trasporto pubblico locale nello spazio di un paio d’ore. Nell’ora di punta c’è un grande affollamento, soprattutto sulle metropolitane e sui bus. Io sono sempre stato a favore della scuola in presenza e contrario alla dad, ma in una situazione di necessità bisogna fare delle scelte anche dolorose”. Video SkyTg24 L'articolo Coronavirus, Fontana: “O riduciamo la gente che va al lavoro o quella che va a scuola” proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Olache va alche va a scuola“. Sono le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio, intervistato a Buongiorno, su SkyTg24. “Dobbiamo ridurre la pressione del trasporto pubblico locale nello spazio di un paio d’ore. Nell’ora di punta c’è un grande affollamento, soprattutto sulle metropolitane e sui bus. Io sono sempre stato a favore della scuola in presenza e contrario alla dad, ma in una situazione di necessità bisogna fare delle scelte anche dolorose”. Video SkyTg24 L'articolo: “Olache va alche va a scuola” proviene da Il ...

