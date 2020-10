Coronavirus, Fontana non esclude lockdown in Lombardia: valutiamo prima i risultati delle misure (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il presidente della Lombardia Attilio Fontana non esclude la possibilità di un nuovo lockdown. “Guardiamo i numeri, dobbiamo iniziare a valutare i risultati delle misure che abbiamo assunto poi faremo ragionamenti. Tutto può essere, ci riserviamo di fare valutazioni sulla base dei risultati. Se l’impennata dovesse continuare può darsi che si prenda un provvedimento diverso”, ha dichiarato il governatore ai microfoni di Sky TG 24 questa mattina. “Dobbiamo evitare che la nostra sanità sia ingolfata tanto da non essere efficiente”, ha spiegato il presidente Fontana. Per quanto riguarda il lockdown: “Se con i provvedimenti che stiamo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il presidente dellaAttiliononla possibilità di un nuovo. “Guardiamo i numeri, dobbiamo iniziare a valutare iche abbiamo assunto poi faremo ragionamenti. Tutto può essere, ci riserviamo di fare valutazioni sulla base dei. Se l’impennata dovesse continuare può darsi che si prenda un provvedimento diverso”, ha dichiarato il governatore ai microfoni di Sky TG 24 questa mattina. “Dobbiamo evitare che la nostra sanità sia ingolfata tanto da non essere efficiente”, ha spiegato il presidente. Per quanto riguarda il: “Se con i provvedimenti che stiamo ...

