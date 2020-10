Coronavirus: Fontana, 'mi assumo responsabilità su didattica a distanza' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Mi assumo personalmente la responsabilità della decisione" sulla richiesta alle scuole superiori della Lombardia di attivare la didattica a distanza. "L'ho fatto perché il nostro compito principale è tutelare la salute dei ragazzi, dei genitori e dei loro nonni". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontrando la stampa a margine della call con tutti i sindaci dei capoluogo di provincia ai quali ha esposto in maniera dettagliata i dati per spiegare il motivo per cui è stata disposta “per un breve periodo” la didattica a distanza nelle scuole superiori. Ai sindaci, ha continuato Fontana, "ho spiegato di averne parlato anche con il direttore dell'Ufficio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Mipersonalmente la; della decisione" sulla richiesta alle scuole superiori della Lombardia di attivare la. "L'ho fatto perché il nostro compito principale è tutelare la salute dei ragazzi, dei genitori e dei loro nonni". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, incontrando la stampa a margine della call con tutti i sindaci dei capoluogo di provincia ai quali ha esposto in maniera dettagliata i dati per spiegare il motivo per cui è stata disposta “per un breve periodo” lanelle scuole superiori. Ai sindaci, ha continuato, "ho spiegato di averne parlato anche con il direttore dell'Ufficio ...

repubblica : Coronavirus in Lombardia, il governatore Fontana: 'La didattica a distanza parte da lunedì, mi assumo la responsabi… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Fontana: 'In Lombardia 5mila nuovi casi' - repubblica : Coronavirus in Lombardia, Fontana: 'O riduciamo la gente che va a scuola o quella che va al lavoro: se l'impennata… - IlNuovoTorrazzo : CORONAVIRUS - Presidente Fontana: 'Curva epidemiologica preoccupante, avanti con didattica a distanza' - erbanotizie : Coronavirus, Fontana: 'Curva preoccupante, avanti con la didattica a distanza' -