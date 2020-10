Coronavirus: Fontana, 'lavoreremo con governo per superare didattica a distanza' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - “Abbiamo il dovere di assumere ogni provvedimento che possa interrompere la circolazione del virus. Confidiamo che questi provvedimenti possano rallentare il contagio e in questo periodo lavoreremo con il governo per riuscire a porre in essere tutte le altre iniziative che abbiamo proposto per superare la didattica a distanza”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontrando la stampa a margine della call con tutti i sindaci dei capoluogo di provincia ai quali ha esposto in maniera dettagliata i dati per spiegare il motivo per cui è stata disposta “per un breve periodo” la didattica a distanza nelle scuole superiori. "Io sono assolutamente convinto che la scuola ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - “Abbiamo il dovere di assumere ogni provvedimento che possa interrompere la circolazione del virus. Confidiamo che questi provvedimenti possano rallentare il contagio e in questo periodocon ilper riuscire a porre in essere tutte le altre iniziative che abbiamo proposto perla”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, incontrando la stampa a margine della call con tutti i sindaci dei capoluogo di provincia ai quali ha esposto in maniera dettagliata i dati per spiegare il motivo per cui è stata disposta “per un breve periodo” lanelle scuole superiori. "Io sono assolutamente convinto che la scuola ...

