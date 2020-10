Coronavirus, Fontana annuncia: “Oggi 5mila positivi in più e 350 ricoveri” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “In Lombardia oggi ci sono 5mila positivi in più e circa 350 ricoveri, di cui 170 in terapia intensiva“. Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. “Nella città di Milano – ha aggiunto – i nuovo contagi sono circa 1000“. “Questa mattina ha riaperto l’ospedale in Fiera e il primo paziente è già arrivato”, ha aggiunto.L'articolo Coronavirus, Fontana annuncia: “Oggi 5mila positivi in più e 350 ricoveri” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) “In Lombardia oggi ci sonoin più e circa 350 ricoveri, di cui 170 in terapia intensiva“. Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilioin una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. “Nella città di Milano – ha aggiunto – i nuovo contagi sono circa 1000“. “Questa mattina ha riaperto l’ospedale in Fiera e il primo paziente è già arrivato”, ha aggiunto.L'articolo: “Oggiin più e 350 ricoveri” MeteoWeb.

