Coronavirus, falsi tamponi con esito negativo: 17 indagati (Di venerdì 23 ottobre 2020) NAPOLI – Un’organizzazione, al momento ci sono 17 indagati, che effettuava tamponi per la ricerca del coronavirus senza avere i macchinari adatti a processare i campioni, né il personale specializzato. Migliaia i test eseguiti, come venuto fuori dalle intercettazioni. E persone lasciate libere di andare in giro forti di un esito negativo assolutamente fasullo. Questo il cuore dell’inchiesta su una mega-truffa sui tamponi Covid smascherata dai carabinieri del Nas di Napoli e portata alla luce dalla giornalista Amalia De Simone, pubblicata oggi da Tpi. Leggi su dire (Di venerdì 23 ottobre 2020) NAPOLI – Un’organizzazione, al momento ci sono 17 indagati, che effettuava tamponi per la ricerca del coronavirus senza avere i macchinari adatti a processare i campioni, né il personale specializzato. Migliaia i test eseguiti, come venuto fuori dalle intercettazioni. E persone lasciate libere di andare in giro forti di un esito negativo assolutamente fasullo. Questo il cuore dell’inchiesta su una mega-truffa sui tamponi Covid smascherata dai carabinieri del Nas di Napoli e portata alla luce dalla giornalista Amalia De Simone, pubblicata oggi da Tpi.

