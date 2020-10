Coronavirus, falsi tamponi con esiti negativo: 17 indagati (Di venerdì 23 ottobre 2020) NAPOLI – Un’organizzazione, al momento ci sono 17 indagati, che effettuava tamponi per la ricerca del coronavirus senza avere i macchinari adatti a processare i campioni, né il personale specializzato. Migliaia i test eseguiti, come venuto fuori dalle intercettazioni. E persone lasciate libere di andare in giro forti di un esito negativo assolutamente fasullo. Questo il cuore dell’inchiesta su una mega-truffa sui tamponi Covid smascherata dai carabinieri del Nas di Napoli e portata alla luce dalla giornalista Amalia De Simone, pubblicata oggi da Tpi. Leggi su dire (Di venerdì 23 ottobre 2020) NAPOLI – Un’organizzazione, al momento ci sono 17 indagati, che effettuava tamponi per la ricerca del coronavirus senza avere i macchinari adatti a processare i campioni, né il personale specializzato. Migliaia i test eseguiti, come venuto fuori dalle intercettazioni. E persone lasciate libere di andare in giro forti di un esito negativo assolutamente fasullo. Questo il cuore dell’inchiesta su una mega-truffa sui tamponi Covid smascherata dai carabinieri del Nas di Napoli e portata alla luce dalla giornalista Amalia De Simone, pubblicata oggi da Tpi.

VitantonioCons3 : RT @BarillariDav: Tamponi per il 90% inaffidabili,alto numero di falsi positivi,tutti non certificati e non validati.Per trovare un 4% posi… - vitalozzo2012 : RT @BarillariDav: Tamponi per il 90% inaffidabili,alto numero di falsi positivi,tutti non certificati e non validati.Per trovare un 4% posi… - IlCastiga : RT @BarillariDav: Tamponi per il 90% inaffidabili,alto numero di falsi positivi,tutti non certificati e non validati.Per trovare un 4% posi… - TUENTIONTUITTER : RT @BarillariDav: Tamponi per il 90% inaffidabili,alto numero di falsi positivi,tutti non certificati e non validati.Per trovare un 4% posi… - Valenti12164345 : RT @BarillariDav: Tamponi per il 90% inaffidabili,alto numero di falsi positivi,tutti non certificati e non validati.Per trovare un 4% posi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus falsi CORONAVIRUS: CONTAGI, numeri FALSI? Ecco QUANTI sono realmente i POSITIVI in ITALIA, parla l'Epidemiologo iLMeteo.it Inter, Hakimi torna a disposizione: è negativo al Covid-19

FC Internazionale Milano ha comunicato che il difensore Achraf Hakimi è risultato negativo al tampone per il Covid-19 effettuato ieri.

Juventus, concluso l’isolamento fiduciario del gruppo squadra

La Juventus si prepara per la partita di campionato contro il Verona, l’obiettivo è confermarsi dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev in Champions League, ma si dovrà riscattare il passo falso in Ser ...

FC Internazionale Milano ha comunicato che il difensore Achraf Hakimi è risultato negativo al tampone per il Covid-19 effettuato ieri.La Juventus si prepara per la partita di campionato contro il Verona, l’obiettivo è confermarsi dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev in Champions League, ma si dovrà riscattare il passo falso in Ser ...