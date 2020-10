Coronavirus, Europa nella morsa del virus: in Francia 41mila casi (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Più di 41mila casi in un solo giorno in Francia, Granada diventa la prima città spagnola a prevedere il coprifuoco notturno dalle 23 alle 6, in Grecia stessa misura anche per Atene e Salonicco mentre la Germania chiede ai suoi cittadini rimanere a casa e inserisce 11 regioni italiane fra le zone a rischio Covid. È un’Europa travolta dai contagi di Covid-19 quella che cerca in tutti i modi di evitare un nuovo lockdown generale. Secondo Santé Publique France, i nuovi casi nel Paese sono 41.622 e il tasso di positività ha toccato anch’esso il record del 14,3%. Sono 165 le vittime nelle ultime 24 ore con il totale dei decessi da inizio pandemia e di 34.210. La Francia ha superato il milione di casi ed ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Più diin un solo giorno in, Granada diventa la prima città spagnola a prevedere il coprifuoco notturno dalle 23 alle 6, in Grecia stessa misura anche per Atene e Salonicco mentre la Germania chiede ai suoi cittadini rimanere a casa e inserisce 11 regioni italiane fra le zone a rischio Covid. È un’travolta dai contagi di Covid-19 quella che cerca in tutti i modi di evitare un nuovo lockdown generale. Secondo Santé Publique France, i nuovinel Paese sono 41.622 e il tasso di positività ha toccato anch’esso il record del 14,3%. Sono 165 le vittime nelle ultime 24 ore con il totale dei decessi da inizio pandemia e di 34.210. Laha superato il milione died ...

