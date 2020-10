Coronavirus, “ecco le misure che riducono l’Rt e bloccano la diffusione del Covid-19”: lo studio su The Lancet (Di venerdì 23 ottobre 2020) Con un pacchetto di misure anti Covid ‘simil lockdown’ si può arrivare a dimezzare in 28 giorni l’ormai famoso indice di riproduzione R, che misura la capacità di trasmissione del virus. La restrizione che da sola permette l’effetto maggiore? Il divieto di eventi pubblici (-24% su R). Le misure la cui eliminazione è stata associata in maniera più forte all’aumento dell’indice di contagiosità sono invece la ripresa delle riunioni con più di 10 persone e la riapertura delle scuole (+25% e +24% dopo 28 giorni). E ancora: le misure insieme, introdotte come pacchetto, sono più efficaci di quelle attuate singolarmente. Sempre però considerando che il ritardo di questi effetti può arrivare fino a 3 settimane. Sono le ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Con un pacchetto dianti‘simil lockdown’ si può arrivare a dimezzare in 28 giorni l’ormai famoso indice di riproduzione R, che misura la capacità di trasmissione del virus. La restrizione che da sola permette l’effetto maggiore? Il divieto di eventi pubblici (-24% su R). Lela cui eliminazione è stata associata in maniera più forte all’aumento dell’indice di contagiosità sono invece la ripresa delle riunioni con più di 10 persone e la riapertura delle scuole (+25% e +24% dopo 28 giorni). E ancora: leinsieme, introdotte come pacchetto, sono più efficaci di quelle attuate singolarmente. Sempre però considerando che il ritardo di questi effetti può arrivare fino a 3 settimane. Sono le ...

