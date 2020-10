Coronavirus, diretta – Gli anestesisti: “Rischio raddoppio ricoveri in 15 giorni, a quel punto sarà crisi”. La Lombardia riduce le operazioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) La prima notte di serrata notturna a Milano e altre regioni che si avviano a sperimentare la misura per arginare la seconda piena di contagi. E la Campania che fa un passo in avanti: “Serve il lockdown nazionale, qui ci sarà a breve“, ha annunciato il governatore De Luca (leggi). Il premier Giuseppe Conte però ha specificato di voler “scongiurare un lockdown generalizzato“ (guarda). L’Italia si avvia verso il primo week end a luci mezze spente e l’onda autunnale del Coronavirus incute timore, con gli anestesisti che avvertono: “Con questo trend punto di rottura tra 15 giorni, entreremo in crisi perché la dotazione organica disponibile di anestesisti-rianimatori non sarà sufficiente”. Anche i primi dati regionali di oggi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) La prima notte di serrata notturna a Milano e altre regioni che si avviano a sperimentare la misura per arginare la seconda piena di contagi. E la Campania che fa un passo in avanti: “Serve il lockdown nazionale, qui ci sarà a breve“, ha annunciato il governatore De Luca (leggi). Il premier Giuseppe Conte però ha specificato di voler “scongiurare un lockdown generalizzato“ (guarda). L’Italia si avvia verso il primo week end a luci mezze spente e l’onda autunnale delincute timore, con gliche avvertono: “Con questo trenddi rottura tra 15, entreremo in crisi perché la dotazione organica disponibile di-rianimatori non sarà sufficiente”. Anche i primi dati regionali di oggi, ...

fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN ITALIA L'allarme degli anestesisti 'Ancora 15 giorni poi sarà la crisi' [LEGGI] - DiMarzio : #Juventus, #Ronaldo: 'Sono asintomatico, sto bene. Non vedo l'ora di tornare'. Il portoghese parla in diretta su In… - clikservernet : Coronavirus, diretta – Gli anestesisti: “Rischio raddoppio ricoveri in 15 giorni, a quel punto sarà crisi”. La Lomb… - clikservernet : Coronavirus, diretta – Gli anestesisti: “Rischio raddoppio ricoveri in 15 giorni, a quel punto sarà crisi”. La Lomb… - clikservernet : Coronavirus, diretta – Gli anestesisti: “Rischio raddoppio ricoveri in 15 giorni, a quel punto sarà crisi”. La Lomb… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus diretta Coronavirus, diretta – Gli anestesisti: “Rischio raddoppio ricoveri in 15 giorni, a quel punto… Il Fatto Quotidiano De Luca mostra la Tac di un 37enne colpito da Covid

“Voglio farvi vedere qualche immagine”, esordisce il governatore della Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook mostrando la Tac di un uomo di 37 anni ricoverato per coronavirus all’ospedale ...

Tridico, solo a 17 mila lavoratori non ancora pagata la cig

Tridico ha anche sottolineato il numero delle cig finora erogate: "12 milioni 822 mila pagate direttamente dall'Istituto, oltre alle oltre 8 milioni anticipate dalle aziende e conguagliate ...

“Voglio farvi vedere qualche immagine”, esordisce il governatore della Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook mostrando la Tac di un uomo di 37 anni ricoverato per coronavirus all’ospedale ...Tridico ha anche sottolineato il numero delle cig finora erogate: "12 milioni 822 mila pagate direttamente dall'Istituto, oltre alle oltre 8 milioni anticipate dalle aziende e conguagliate ...