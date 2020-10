Coronavirus, De Luca: "Chiudiamo tutto subito" (Di venerdì 23 ottobre 2020) NAPOLI - " Io credo che dobbiamo chiudere tutto tranne le attività industriali, agricole, dell'edilizia, dell'agroalimentare. Chiudere tutto tranne le attività esistenziali. Credo che dobbiamo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020) NAPOLI - " Io credo che dobbiamo chiuderetranne le attività industriali, agricole, dell'edilizia, dell'agroalimentare. Chiuderetranne le attività esistenziali. Credo che dobbiamo ...

La7tv : #tagada Nino @Cartabellotta (GIMBE) sulle dichiarazioni di De Luca a favore del #lockdown: 'Uno dei pochi ad aver c… - MediasetTgcom24 : Covid, De Luca: 'In Campania chiudiamo tutto per 30-40 giorni' #coronavirus - fanpage : ?? ULTIM'ORA: Arriva lo stop. La nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca #COVID__19 - vincemes70 : RT @La7tv: #tagada Nino @Cartabellotta (GIMBE) sulle dichiarazioni di De Luca a favore del #lockdown: 'Uno dei pochi ad aver capito la grav… - monicaerri : #coronavirus Il governatore De Luca annuncia il lockdown in Campania : tutto chiuso per 30 - 40 giorni. Oggi in Ca… -