Coronavirus: da oggi nel Lazio scatta il coprifuoco (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una nuova ordinanza della Regione Lazio ha disposto per 30 giorni la chiusura dalle 24 alle 5 delle attività e degli spostamenti dal prossimo venerdì: è stata firmata dal presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Da oggi nel Lazio torna anche l’autocertificazione per gli spostamenti in orario notturno e saranno consentiti solo per motivi urgenti o di lavoro. Il modulo per l’autocertificazione è a disposizione sul sito della regione Lazio. Inoltre a partire da lunedì 26 ottobre è previsto di potenziare la didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una nuova ordinanza della Regioneha disposto per 30 giorni la chiusura dalle 24 alle 5 delle attività e degli spostamenti dal prossimo venerdì: è stata firmata dal presidente della regione, Nicola Zingaretti, con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Daneltorna anche l’autocertificazione per gli spostamenti in orario notturno e saranno consentiti solo per motivi urgenti o di lavoro. Il modulo per l’autocertificazione è a disposizione sul sito della regione. Inoltre a partire da lunedì 26 ottobre è previsto di potenziare la didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 ottobre: 16.079 nuovi casi e 136 morti - you_trend : ?? #Coronavirus: l'indice di gravità elaborato da Quorum/YouTrend oggi tocca quota 50 su 100. Ieri era a 48. - you_trend : ?? #Coronavirus: ecco il grafico del tasso di positività , calcolato come rapporto fra nuovi casi e casi testati La… - Franco88386632 : RT @La7tv: #piazzapulita Tutti i dati aggiornati sul #coronavirus: 'Il 9 marzo, giorno del #lockdown nazionale, i ricoverati in terapia int… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Covid19, gli aggiornamenti di oggi, #23ottobre -