Coronavirus, Crisanti su La7: "Siamo al punto di partenza, sacrifici degli italiani resi inutili. Il tracciamento dei contatti si è sbriciolato" (Di venerdì 23 ottobre 2020) "I numeri attuali del contagio e dei ricoveri in terapia intensiva testimoniano l'inutilità dei sacrifici fatti da milioni di italiani con il lockdown e della perdita di 8 punti di Pil. Siamo di nuovo al punto di partenza". È il commento di Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova, nel corso della trasmissione "Piazzapulita" (La7). "Il sistema di tracciamento italiano si è sbriciolato più di una settimana fa – spiega – quando cioè abbiamo raggiunto i 2mila casi. Siamo al punto di rottura: dopo che si è arrivati a 2mila casi e sono aumentati i contagi, non c'è stato più controllo.

