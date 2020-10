Coronavirus, cosa succederà tra 7 giorni? Tutte le ipotesi al vaglio del Governo (Di venerdì 23 ottobre 2020) cosa succederà tra 7 giorni se la curva del contagio non sarà contenuta? In seguito alle ultime limitazioni imposte mediante il nuovo Dpcm, si pensa già al domani. Eh sì, perché questa guerra contro il Sar-Cov-2 non può essere vinta concentrandosi solo sulla battaglia odierna: occorre programmare, pianificare, pensare oltre. Anche perché gli effetti delle attuali limitazioni si vedranno tra 15 giorni. Un ulteriore incontro con le Regioni è fissato per oggi: all’ordine del giorno vi è quello di pianificare un sistema in grado di fronteggiare l’emergenza che sta ritornando impetuosa, e pericolosa. Non tanto per l’attuale numero di nuovi casi positivi, quanto per l’aumento dei ricoveri e degli accessi in terapia intensiva, e la triste crescita ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020)succederà tra 7se la curva del contagio non sarà contenuta? In seguito alle ultime limitazioni imposte mediante il nuovo Dpcm, si pensa già al domani. Eh sì, perché questa guerra contro il Sar-Cov-2 non può essere vinta concentrandosi solo sulla battaglia odierna: occorre programmare, pianificare, pensare oltre. Anche perché gli effetti delle attuali limitazioni si vedranno tra 15. Un ulteriore incontro con le Regioni è fissato per oggi: all’ordine del giorno vi è quello di pianificare un sistema in grado di fronteggiare l’emergenza che sta ritornando impetuosa, e pericolosa. Non tanto per l’attuale numero di nuovi casi positivi, quanto per l’aumento dei ricoveri e degli accessi in terapia intensiva, e la triste crescita ...

borghi_claudio : Oh vedete che non dicevo una cosa campata per aria... anche qui, quanto fiato sprecato, quanta mistificazione del p… - ilpost : Il sistema di tracciamento dei contatti dei casi positivi è saltato in molte regioni italiane, investito dal rapido… - SkyTG24 : #Covid_19 Il 71% dei malati di coronavirus ha pochi o nessun sintomo e meno dell’1% è critico: cosa emerge dai dati… - AssuntaAccetto1 : RT @borghi_claudio: Oh vedete che non dicevo una cosa campata per aria... anche qui, quanto fiato sprecato, quanta mistificazione del pensi… - sadecesen_2016 : RT @No_Islam_: #federicapellegrini è stata #AUTORIZZATA dall'#ASL ad accompagnare la madre a fare il tampone a Verona. Vi risulta che una… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cosa Coronavirus, cosa sappiamo sull'infezione, spiegato dal New Tork Times ilfattoalimentare.it A lezione di Privacy

La gestione dei dati personali legati alla privacy nell’emergenza sanitaria del Covid-19: è questa una delle novità della quarta ... far configurare violazioni della privacy. Stessa cosa nel caso in ...

Covid, Fontana: O riduciamo chi va al lavoro o chi va a scuola"

Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana a Sky Tg24 interviene sulle divergenze con il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina sull'ordinanza che prevede la didattica a distanza per ...

La gestione dei dati personali legati alla privacy nell’emergenza sanitaria del Covid-19: è questa una delle novità della quarta ... far configurare violazioni della privacy. Stessa cosa nel caso in ...Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana a Sky Tg24 interviene sulle divergenze con il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina sull'ordinanza che prevede la didattica a distanza per ...