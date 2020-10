Coronavirus, cosa è il semi-lockdown: come il Governo vuole evitare la chiusura totale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cos’è il semi-lockdown: come il Governo vuole evitare la chiusura totale La nuova parola nell’Italia che affronta la pandemia da Coronavirus e il repentino aumento quotidiano dei nuovi contagi è semi-lockdown: il Governo, infatti, sta pensando di emanare altri provvedimenti restrittivi, ma scongiurando la chiusura totale del Paese come è avvenuto invece a marzo scorso. A questo proposito, infatti, l’orientamento dell’esecutivo è chiaro da settimane: si è cercato di introdurre gradualmente nuove restrizioni, come l’obbligo di mascherina ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cos’è ilillaLa nuova parola nell’Italia che affronta la pandemia dae il repentino aumento quotidiano dei nuovi contagi è: il, infatti, sta pensando di emanare altri provvedimenti restrittivi, ma scongiurando ladel Paeseè avvenuto invece a marzo scorso. A questo proposito, infatti, l’orientamento dell’esecutivo è chiaro da settimane: si è cercato di introdurre gradualmente nuove restrizioni,l’obbligo di mascherina ...

In pochi minuti vi sveliamo, cosa sta facendo un team di ricercatori della Pennsylvania ... In effetti si legge che questi sensori hanno la possibilità di rilevare i sintomi del Covid 19. L’istituto ...

“Non lo so, una cosa che ho scritto secoli fa ... Per non rischiare di prendere il Covid-19 ha rinunciato a un ruolo in un film di Kenneth Branagh («uno dei miei attori preferiti») ma, dopo la ...

