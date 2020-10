Coronavirus, coprifuoco a Milano: torna il silenzio del lockdown/ FOTO e (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ottobre 2020 - Bilancio positivo per la prima notte di coprifuoco a Milano . I locali hanno chiuso per tempo e i pochi, pochissimi, clienti in giro hanno fatto ritorno a casa, in un misto ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 ottobre 2020), 23 ottobre 2020 - Bilancio positivo per la prima notte di. I locali hanno chiuso per tempo e i pochi, pochissimi, clienti in giro hanno fatto ritorno a casa, in un misto ...

petergomezblog : #Coronavirus, in Francia 41mila nuovi casi: il doppio di ieri. Coprifuoco per 2/3 della popolazione. Germania oltre… - Corriere : Coronavirus, coprifuoco anche nella regione Lazio: ecco l’ordinanza - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, ieri la prima notte di coprifuoco a #Milano: città deserta e presidiata dalle forze dell'ordine -… - SemperAdamantes : RT @BarillariDav: Tamponi per il 90% inaffidabili,alto numero di falsi positivi,tutti non certificati e non validati.Per trovare un 4% posi… - lowsodium_freak : ???????????????? Coronavirus, Milano si spegne: il videoracconto della prima notte di coprifuoco -