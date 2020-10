**Coronavirus: Conte sotto assedio, governo al bivio con fantasma lockdown/Adnkronos** (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - I dati che accelerano e sfiorano quota 20mila, il rapporto dell'Istituto superiore di sanità che chiede nuove misure, perché la situazione è in "peggioramento" e le criticità dietro l'angolo. Sulla stessa linea l'appello di 100 tra accademici e docenti partito nella notte e rivolto al premier Giuseppe Conte e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre il governatore campano Vincenzo De Luca -in un video che conquista in un lampo la Rete e le emittenti tv- invoca misure più dure, con la chiusura degli spostamenti tra Regioni e una stretta sulle scuole. Poco prima, attorno all'ora di pranzo, intervenendo al Festival del Lavoro, Conte invitava a far di tutto "scongiurare un secondo lockdown generalizzato", lavorando di buona lena per "evitare l'arresto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - I dati che accelerano e sfiorano quota 20mila, il rapporto dell'Istituto superiore di sanità che chiede nuove misure, perché la situazione è in "peggioramento" e le criticità dietro l'angolo. Sulla stessa linea l'appello di 100 tra accademici e docenti partito nella notte e rivolto al premier Giuseppee al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre il governatore campano Vincenzo De Luca -in un video che conquista in un lampo la Rete e le emittenti tv- invoca misure più dure, con la chiusura degli spostamenti tra Regioni e una stretta sulle scuole. Poco prima, attorno all'ora di pranzo, intervenendo al Festival del Lavoro,invitava a far di tutto "scongiurare un secondogeneralizzato", lavorando di buona lena per "evitare l'arresto ...

