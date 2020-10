**Coronavirus: Conte sotto assedio, governo al bivio con fantasma lockdown/Adnkronos** (2) (Di venerdì 23 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) su Notizie.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, 100 scienziati a Mattarella e Conte: “Il contagio va fermato ora, assumere provvedimenti stringenti e… - RaiNews : In 100 scrivono a #Mattarella e Conte per chiedere subito misure drastiche per salvare economia, lavoro e sanità fa… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “La situazione si sta rivelando molto critica. Regioni attivate, ma il governo è pronto a muove… - occhio_notizie : #Covid, sindaci del napoletano scrivono a #Conte: 'Siamo al collasso' - BidellaStella : Possiamo fare tutto lo #smartworking e la #Dad del mondo, ma se non 'isoliamo' i #positivi riattivando i #Covid hot… -