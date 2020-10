Coronavirus, Conte pronto a un nuovo Dpcm nel weekend: cosa sappiamo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Covid Italia, Conte valuta nuove misure: verso Dpcm nel week end “La situazione è molto grave, state a casa“. È il monito lanciato oggi dall’Istituto Superiore della Sanità a fronte del nuovo balzo dei contagi di Coronavirus in Italia. I nuovi casi sono 19.143 con 182 mila tamponi (record), 91 i morti. E più di mille pazienti in terapia intensiva. Con questi numeri il governo valuta ulteriori misure restrittive ed è infatti atteso un nuovo Dpcm nel weekend. “Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato, per questo rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario”, ha detto oggi il premier Giuseppe Conte. Tra le ipotesi sul tavolo una stretta sugli spostamenti, il ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Covid Italia,valuta nuove misure: versonel week end “La situazione è molto grave, state a casa“. È il monito lanciato oggi dall’Istituto Superiore della Sanità a fronte delbalzo dei contagi diin Italia. I nuovi casi sono 19.143 con 182 mila tamponi (record), 91 i morti. E più di mille pazienti in terapia intensiva. Con questi numeri il governo valuta ulteriori misure restrittive ed è infatti atteso unnel. “Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato, per questo rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario”, ha detto oggi il premier Giuseppe. Tra le ipotesi sul tavolo una stretta sugli spostamenti, il ...

