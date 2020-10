Coronavirus: Conte pensa al coprifuoco nazionale dalle 18. Appello di 100 scienziati. Protesta dei ristoratori (Di sabato 24 ottobre 2020) Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, sta pensando a nuove, drastiche misure contro il dilagare del contagio da Coronavirus. L'ipotesi che circola a Palazzo Chigi non è quella di un nuovo lockdown, ma di un coprifuoco generalizzato, in tutt'Italia, dalle 18 della sera.Favorevoli gli scienziati. I ristoratori minacciano azioni di rivolta Leggi su firenzepost (Di sabato 24 ottobre 2020) Il presidente del consiglio, Giuseppe, stando a nuove, drastiche misure contro il dilagare del contagio da. L'ipotesi che circola a Palazzo Chigi non è quella di un nuovo lockdown, ma di ungeneralizzato, in tutt'Italia,18 della sera.Favorevoli gli. Iminacciano azioni di rivolta

