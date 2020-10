Coronavirus: Cms, ‘Regione Lombardia ha bloccato erogazione tamponi rapidi' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - I tamponi antigenici rapidi per i singoli cittadini sono 'off limits' in Lombardia, e non perché non ce ne siano abbastanza, ma perché la Regione ha deciso di bloccarne l'erogazione da parte di cliniche, ambulatori e centri medici privati. A spiegarlo all'Adnkronos è l'amministratore delegato del Centro medico Santagostino, Luca Foresti, dopo che la possibilità di prenotare i tamponi antigenici era letteralmente scomparsa dal sito del Centro medico. La disponibilità di tamponi antigenici (costo 30 euro, risultato in quindici minuti) è considerata una delle soluzioni per monitorare il territorio, ora che i laboratori sono ingolfati e il tracciamento è diventato quasi impossibile, soprattutto a Milano, dove ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Iantigeniciper i singoli cittadini sono 'off limits' in, e non perché non ce ne siano abbastanza, ma perché la Regione ha deciso di bloccarne l'da parte di cliniche, ambulatori e centri medici privati. A spiegarlo all'Adnkronos è l'amministratore delegato del Centro medico Santagostino, Luca Foresti, dopo che la possibilità di prenotare iantigenici era letteralmente scomparsa dal sito del Centro medico. La disponibilità diantigenici (costo 30 euro, risultato in quindici minuti) è considerata una delle soluzioni per monitorare il territorio, ora che i laboratori sono ingolfati e il tracciamento è diventato quasi impossibile, soprattutto a Milano, dove ...

