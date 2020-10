Coronavirus | ce lo aspettavamo | la prima Regione che fa il lockdown

Leggi su chenews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente De Luca ha comunicato a mezzo Facebook l’intenzione di passare a più drastiche soluzioni, per provare a contenere la tremenda epidemia che sta colpendo la. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, attraverso un post comparso sul suo profilo Facebook, ha comunicato ai cittadini l’intenzione di passare a più drastiche misure contro il contenimento del contagio di Covid 19 che da settimane sta colpendo duramente la. De Luca, parla di una situazione assai grave, che non è più possibile affrontare con mezzi che non siano del tutto capaci di arrivare al fine ultimo e necessario. La situazione si fa dunque drammatica, e De Luca annuncia a “brevissimo” immediate misure che rendano ancora più stringenti le misure finora promosse. Non resta quindi ...