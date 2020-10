Coronavirus, bollettino del 23 ottobre: 91 morti in tutt’Italia. Quasi 20mila nuovi contagi, su oltre 180mila tamponi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono stati 91 i morti per Coronavirus, in tutt'Italia, nelle ultime 24 ore. In lieve calo rispetto a ieri, quando erano stati 136. Ma sempre tanti, troppi. E continuano a salire i contagi: secondo il bollettino del ministero della Salute l'incremento nelle ultime 24 ore è di 19.143, individuati con 182.032 tamponi, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono stati 91 iper, in tutt'Italia, nelle ultime 24 ore. In lieve calo rispetto a ieri, quando erano stati 136. Ma sempre tanti, troppi. E continuano a salire i: secondo ildel ministero della Salute l'incremento nelle ultime 24 ore è di 19.143, individuati con 182.032, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 ottobre: 16.079 nuovi casi e 136 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 23 ottobre: i nuovi casi sono 19.143, 91 le vittime - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 ottobre: 19.143 nuovi casi e 91 morti - SaludHEALTHinfo : RT @paoloigna1: Un bilancio in chiaro che dipinge uno scenario oscuro. Dobbiamo evitare che diventi peggiore e che intacchi in profondità i… - giusvo : Continua a salire vertiginosamente la curva dei #contagi in Italia dove nell’ultimo bollettino sono stati registrat… -