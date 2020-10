Coronavirus, Bella (Confcommercio): “La chiusura dei ristoranti non fermerà il contagio” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Siamo sicuri che la chiusura alle 21.00 o alle 23.00 di un ristorante ridurrà il contagio? Io non ne sono sicuro“: lo ha dichiarato Mariano Bella, direttore ufficio studi di Confcommercio durante la trasmissione Restart in onda su Cusano Italia tv. Riguardo ad un possibile lockdown, continua Bella, “il mese di dicembre vale di più del mese di novembre in termini di consumi e su alcune categorie vale anche il doppio. Il rischio è fare però un piccolo sacrificio a novembre, ma poi chi ci assicura che con una settimana di chiusura totale non perdiamo la settimana e pure dicembre? Il governo dovrebbe rendere più efficace i controlli sulle misure“. Infine, “a prescindere dalle prossime settimane – prosegue il direttore ufficio ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Siamo sicuri che laalle 21.00 o alle 23.00 di un ristorante ridurrà il contagio? Io non ne sono sicuro“: lo ha dichiarato Mariano, direttore ufficio studi didurante la trasmissione Restart in onda su Cusano Italia tv. Riguardo ad un possibile lockdown, continua, “il mese di dicembre vale di più del mese di novembre in termini di consumi e su alcune categorie vale anche il doppio. Il rischio è fare però un piccolo sacrificio a novembre, ma poi chi ci assicura che con una settimana ditotale non perdiamo la settimana e pure dicembre? Il governo dovrebbe rendere più efficace i controlli sulle misure“. Infine, “a prescindere dalle prossime settimane – prosegue il direttore ufficio ...

L’ennesimo mio ennesimo intervento su questo quotidiano on line, circa il modo d’affrontare l’emergenza Covid-19 nella scuola superiore, non è politico, come del resto i precedenti. Viene dalla mia es ...

MIMO 2020, cancellato il Milano Monza Show causa Coronavirus

Il Coronavirus ferma (di nuovo) la prima edizione del Mimo, evento automobilistico in programma dal 29 ottobre al primo novembre Milano. Il motivo è legato all'espandersi dei contagi di coronavirus ne ...

