Coronavirus: Axa, 250 mila euro a Università di Genova per ricerca su Covid (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Il Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università di Genova coordinerà uno dei 10 progetti vincitori del bando Axa per la ricerca sul Covid-19. Il progetto, della durata di 18 mesi e con una dotazione finanziaria di 250.000 euro, si legge in una nota, analizzerà l'impatto del lockdown sul benessere psichico e sociale della popolazione italiana, con particolare riferimento agli anziani e ai soggetti vulnerabili. In particolare, la ricerca è incentrata sull'analisi di grandi basi dati al fine di quantificare gli effetti diretti e indiretti che la pandemia da Covid-19 ha avuto e avrà sugli stili di vita, sui fattori di rischio comportamentali e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Il Dipartimento di Nscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università dicoordinerà uno dei 10 progetti vincitori del bando Axa per lasul-19. Il progetto, della durata di 18 mesi e con una dotazione finanziaria di 250.000, si legge in una nota, analizzerà l'impatto del lockdown sul benessere psichico e sociale della popolazione italiana, con particolare riferimento agli anziani e ai soggetti vulnerabili. In particolare, laè incentrata sull'analisi di grandi basi dati al fine di quantificare gli effetti diretti e indiretti che la pandemia da-19 ha avuto e avrà sugli stili di vita, sui fattori di rischio comportamentali e ...

antopillosio : RT @AXAIM_IT: La pandemia ha accelerato la rivoluzione tecnologica nel segno dell’automazione e dell’intelligenza artificiale. Ma per fare… - meccanica_plus : RT @AXAIM_IT: I timori legati all’automazione nel mondo del lavoro sono arrivati anche in Italia: già prima del coronavirus nel nostro Paes… - GabriellaBargh1 : RT @AXAIM_IT: Se la spesa alimentare degli italiani è aumentata del 64%, al contrario il budget per l’abbigliamento e le calzature è precip… - MuredduGiovanni : RT @AXAIM_IT: I timori legati all’automazione nel mondo del lavoro sono arrivati anche in Italia: già prima del coronavirus nel nostro Paes… - Marilenapas : RT @AXAIM_IT: Durante la quarantena gli italiani hanno scoperto la spesa online: un terzo dei consumatori si è convertito al digitale. Scop… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Axa Coronavirus: Axa, 250 mila euro a Università di Genova per ricerca su Covid Fortune Italia Coronavirus: Axa, 250 mila euro a Università di Genova per ricerca su Covid

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Il Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università di Genova coordinerà uno dei 10 progetti vincitori del ...

Tre potenziali sorprese dai conti delle compagnie, Generali in primis

Le vede Berenberg, prospettando un Solvency II in aumento nel terzo trimestre per tutte le compagnie che copre, grazie al restringimento dello spread dei titoli di Stato italiani, tranne che per la fr ...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Il Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università di Genova coordinerà uno dei 10 progetti vincitori del ...Le vede Berenberg, prospettando un Solvency II in aumento nel terzo trimestre per tutte le compagnie che copre, grazie al restringimento dello spread dei titoli di Stato italiani, tranne che per la fr ...