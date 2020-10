Coronavirus - Aumenta la paura | l' auto guida la mobilità

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ladel contagio avanza (+8%) e condiziona la;, nella quale le persone vedono lsempre di più come uno strumento di protezione. A rivelarlo è lultima ricerca di Areté, società di consulenza strategica specializzata nellmotive che monitora mensilmente i trend degli spostamenti in Italia al tempo del: secondo lo studio, col riacutizzarsi della crisi sanitaria ben il 70% degli intervistati sceglie la propria vettura preferendola di gran lunga ai mezzi pubblici (9%) e ad altre soluzioni. Quasi uno su due (46%), oltretutto, si dice pronto a cambiarla approfittando degli incentivi.Si cerca una scossa. Il timore diffuso finisce per rafforzare i veicoli di; individuale e stimolare il desiderio di ...

zazoomblog : Coronavirus: aumenta il numero dei contagiati a Contursi Terme - #Coronavirus: #aumenta #numero… - saluteoggiblog : Coronavirus in Italia: Il Numero di Contagiati Aumenta #salute #health #benessere - mirddyn_rm : RT @SchiaviAlex: 14 giorni dal demenziale OBBLIGO #museruole ed il presunto contagio aumenta inesorabile ,,, magari con un palo in culo dim… - Notiziedi_it : Coronavirus: Calderone (consulenti del lavoro), ‘con chiusure aumenta incertezza’ - MariaRo99325323 : @GiusPecoraro Il coronavirus che aumenta -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Aumenta

Nonostante questo importante anniversario, il 2020 sarà ricordato soprattutto per la pandemia di Covid-19 che ha colpito duramente tutti ... un luogo sicuro per tutti in cui rifugiarsi, ma l’aumento ...Il Mattino, possibile lockdown in Campania. L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sull’aumento esponenziale dei contagi da Coronavirus in Campania e sul possibile lockdown:.