Coronavirus | assessore Lombardia | ' per turismo servono stato crisi e tavolo permanente'

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo raccogliere il grido d'allarme del turismo: occorrono subito la dichiarazione dello stato di crisi e la convocazione di un tavolo permanente. Lo avevo già invocato nei mesi scorsi. Un appello caduto nel vuoto e nel frattempo per il comparto abbiamo visto solo il flop del bonus vacanza voluto dal Governo. Oggi, alla luce della nuova e aggravata situazione, questa richiesta d'aiuto non può rimanere più senza risposta: ne va della sopravvivenza di un settore che genera il 13% del Pil". Lo afferma Lara Magoni, assessore al turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia. "I dati che ci arrivano sono allarmanti -continua- le agenzie turistiche hanno già visto calare i propri ...

Tre funzionari positivi all'assessorato regionale alla Salute

L'Asp di Palermo ha eseguito i tamponi ai dipendenti che sono venuti a contatto con i contagiati. Si attende l'esito di altri tamponi. – Sono tre i dirigenti e i funzionari positivi al Covid19 all'assessorato regionale alla Salute.

