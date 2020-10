Coronavirus: Anelli (Lega), 'M5S Lombardia chieda a governo più risorse' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Nella riunione con i sindaci e i capigruppo regionali, il pentastellato De Rosa chiedeva a Fontana misure più restrittive. Poi quando Roma chiama, si mette sull'attenti”. Lo afferma il capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Lombardia, Roberto Anelli, rispondendo alle affermazioni del capogruppo di M5S Lombardia. “Se la Regione Lombardia, come dice De Rosa, non ha la competenza sullo svolgimento delle lezioni a distanza, allora il governo può tranquillamente impugnare l'ordinanza. I grillini lombardi pensino piuttosto a chiedere risorse all'esecutivo Conte che promette e mai mantiene. Che fine hanno fatto i 300 milioni aggiuntivi annunciati sul trasporto pubblico? La Regione -continua ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Nella riunione con i sindaci e i capigruppo regionali, il pentastellato De Rosa chiedeva a Fontana misure; restrittive. Poi quando Roma chiama, si mette sull'attenti”. Lo afferma il capogruppo dellaal Consiglio regionale della, Roberto, rispondendo alle affermazioni del capogruppo di M5S. “Se la Regione, come dice De Rosa, non ha la competenza sullo svolgimento delle lezioni a distanza, allora ilpuò tranquillamente impugnare l'ordinanza. I grillini lombardi pensino piuttosto a chiedereall'esecutivo Conte che promette e mai mantiene. Che fine hanno fatto i 300 milioni aggiuntivi annunciati sul trasporto pubblico? La Regione -continua ...

Poi quando Roma chiama, si mette sull’attenti”. Lo afferma il capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Lombardia, Roberto Anelli, rispondendo alle affermazioni del capogruppo di M5S ...

