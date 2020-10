Coronavirus: anche a novembre e dicembre anticipato il pagamento di pensioni e indennità (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’Ordinanza (n.708 del 22 ottobre 2020) che dispone, anche per i mesi di novembre e dicembre, l’anticipo dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS: trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. Il provvedimento, anche al fine di consentire l’accesso scaglionato e contingentato degli utenti presso gli uffici di Poste Italiane, prevede l’anticipo delle riscossioni delle competenze del mese di novembre, dal 27 ottobre al 2 novembre, e delle spettanze di dicembre, dal 25 novembre al 1° ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’Ordinanza (n.708 del 22 ottobre 2020) che dispone,per i mesi di, l’anticipo dei termini didelle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS: trattamentistici, assegni,e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. Il provvedimento,al fine di consentire l’accesso scaglionato e contingentato degli utenti presso gli uffici di Poste Italiane, prevede l’anticipo delle riscossioni delle competenze del mese di, dal 27 ottobre al 2, e delle spettanze di, dal 25al 1° ...

