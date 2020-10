Coronavirus, al San Matteo superata la prima soglia dei ricoveri in Rianimazione (Di venerdì 23 ottobre 2020) Pavia, 23 ottobre 2020 - È in costante crescita il numero dei pazienti ricoverati al San Matteo di Pavia per Covid-19 . Oggi si registrano 86 ricoveri: 14 in Terapia Intensiva e il resto soprattutto a ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 ottobre 2020) Pavia, 23 ottobre 2020 - È in costante crescita il numero dei pazienti ricoverati al Sandi Pavia per Covid-19 . Oggi si registrano 86: 14 in Terapia Intensiva e il resto soprattutto a ...

Le date della “prima ondata”, in fila

allo stadio San Siro di Milano si gioca Atalanta-Valencia, partita di Champions League a cui parteciparono oltre 45mila spettatori, considerata un probabile momento di grande trasmissione del ...

