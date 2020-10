Coronavirus, a Napoli oggi 476 positivi e sei morti: il bollettino (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dei 2.280 nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Campania sono 476 quelli registrati nella sola città di Napoli. Lo comunica l’Asl Napoli 1 Centro nel consueto bollettino quotidiano. Sono 3.457 i tamponi processati. In crescita il numero dei decessi: ben 7 quelli accertati nelle ultime 24 ore per un totale di 178 dall’inizio della pandemia. Ad oggi i cittadini residenti a Napoli ricoverati in ospedale sono 189 di cui 16 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 6.334 persone mentre in isolamento fiduciario (sarebbe a dire i soggetti entrati in contatto con positivi) ci sono 7.163 persone. Dei 476 nuovi casi 207 sono emersi dai tamponi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dei 2.280 nuovi casi diregistratiin Campania sono 476 quelli registrati nella sola città di. Lo comunica l’Asl1 Centro nel consuetoquotidiano. Sono 3.457 i tamponi processati. In crescita il numero dei decessi: ben 7 quelli accertati nelle ultime 24 ore per un totale di 178 dall’inizio della pandemia. Adi cittadini residenti aricoverati in ospedale sono 189 di cui 16 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 6.334 persone mentre in isolamento fiduciario (sarebbe a dire i soggetti entrati in contatto con) ci sono 7.163 persone. Dei 476 nuovi casi 207 sono emersi dai tamponi ...

