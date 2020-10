(Di venerdì 23 ottobre 2020) Laha registrato 20.530casi di Covid-19 e 224 decessi nelle ultime 24 ore. Le persone ricoverate sono 1.056 in più rispetto a giovedì, mentre il indice Rt è stimato in aumento da ...

MaxRibaudo : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 20.530 nuovi contagi e 224 morti in Gran Bretagna #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 20.530 nuovi contagi e 224 morti in Gran Bretagna #Coronavirus - LMtredici : ???? Il Regno Unito registra 20.530 diagnosi (-0.7k da ieri) nelle ultime 24 ore su n test 340.132 (+30k da ieri) T… - ippoanto1962 : RT @LucaGattuso: I dati comunicati oggi dal Min. Salute 19/10/2020 134.003 positivi (+7766) 252959 guariti (+1498) 7.676 ricoverati (+545)… - Arandarko : RT @LucaGattuso: I dati comunicati oggi dal Min. Salute 19/10/2020 134.003 positivi (+7766) 252959 guariti (+1498) 7.676 ricoverati (+545)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 530

Sky Tg24

La Gran Bretagna ha registrato 20.530 nuovi casi di Covid-19 e 224 decessi nelle ultime 24 ore. Le persone ricoverate sono 1.056 in più rispetto a giovedì, mentre il indice Rt è stimato in aumento da ...Crescono ancora i numeri della pandemia, così come i ricoveri e il tasso di positività: tutti dati che stanno facendo prepotentemente tornare in auge l’ipotesi di un nuovo lockdown. Ore delicate e imp ...