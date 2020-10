Coronavirus | 182 032 tamponi per individuare altri 19 143 nuovi contagi Da ieri 91 le vittime

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore è tornato a salire il numero deieffettuati nel Paese (182.032 per l’esattezza) e, all’appello hanno risposto19.143ati. Premettendo che ormai nessuna regione è a zero, il ministero della Salute ne segna ben tre che ormai hanno superato le 2mila unità: sono ovviamente la Lombardia (4.916), quindi la Campania (2.280), ed il Piemonte (2.032). Invece Veneto (1.550), Lazio (1.389) e Toscana (1.290), si sono in parte ‘contenute’. Da segnalare anche la Val d’Aosta, la Basilicata ed il Molise, che continuano a mantenersi sotto i cento casi. Riguardo alleinvece, dane sono state altre 91, che portano così il totale dei decessi a 37.059 ...

Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) - Continuano a salire i numeri dei contagi per Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati ben 19.143 i casi (ieri erano stati 16.079), a fronte di 182.032 ...