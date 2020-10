Coronavirus: 1290 nuovi casi in Toscana (età media 46 anni), 8 decessi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ecco il bollettino della Regione di venerdì 23 ottobre. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 656: + 50 rispetto a ieri. Stabili le terapie intensive Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ecco il bollettino della Regione di venerdì 23 ottobre. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 656: + 50 rispetto a ieri. Stabili le terapie intensive

