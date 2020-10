Corea del Nord: “Attenti alla polvere gialla dalla Cina, trasporta il Coronavirus” (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Corea del Nord ha avvertito i suoi cittadini di restare a casa per i timori che la “polvere gialla” proveniente dalla Cina possa trasportare il Coronavirus: lo riportano i media internazionali, tra cui la BBC Mercoledì la tv statale Kctv, durante un servizio sulla situazione meteo, ha preannunciato l’arrivo della polvere gialla per il giorno successivo, legandolo al rischio Coronavirus, annunciando il divieto nazionale per i lavori di costruzione e per le attività all’aperto. La polvere gialla non era altro che sabbia dei deserti mongoli e cinesi, spinta dal vento che soffia sulla penisola Coreana in alcuni periodi dell’anno e che ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ladelha avvertito i suoi cittadini di restare a casa per i timori che la “gi” proveniente dpossare il Coronavirus: lo riportano i media internazionali, tra cui la BBC Mercoledì la tv statale Kctv, durante un servizio sulla situazione meteo, ha preannunciato l’arrivo dellagiper il giorno successivo, legandolo al rischio Coronavirus, annunciando il divieto nazionale per i lavori di costruzione e per le attività all’aperto. Laginon era altro che sabbia dei deserti mongoli e cinesi, spinta dal vento che soffia sulla penisolana in alcuni periodi dell’anno e che ...

Agenzia_Ansa : ?? 'L'unica cosa che ha fatto Trump è legittimare la Corea del Nord', dice Biden. 'A Kim 'non piaceva Obama', replic… - CdGherardesca : Quest'anno sono stato in Corea del Sud #PechinoExpress. ???? Abbiamo conosciuto una nazione votata al progresso ma co… - cinziadc21 : RT @guidoolimpio: Fischia il vento. ANSA. La Corea del Nord ha avvertito i suoi cittadini di restare a casa per i timori che la «polvere g… - chef_icaro : RT @RogerHalsted: Corea del Sud, sono almeno 30 le persone morte dopo il #vaccino anti-influenzale - Korean_Sunbae : Ti interessa la cultura della Corea del Sud? -

Ultime Notizie dalla rete : Corea del Corea del Nord, Kim Jong Un omaggia soldati cinesi deceduti durante la guerra di Corea Quotidiano di Sicilia Netflix ampia produzioni anime, accordi con società Giappone e Corea

Nel quadro di una maggiore espansione della realizzazione di anime, la piattaforma di streaming Netflix ha siglato accordi con quattro società di produzione di Giappone e Corea. Le società sono la gia ...

VII Edizione Premio Palazzo Spinelli per il Restauro

Venerdì 23 Ottobre nello Spazio MAD (Murate Art District) di Piazza delle Murate a Firenze, si è svolta la Cerimonia di conferimento della VI e VII ...

Nel quadro di una maggiore espansione della realizzazione di anime, la piattaforma di streaming Netflix ha siglato accordi con quattro società di produzione di Giappone e Corea. Le società sono la gia ...Venerdì 23 Ottobre nello Spazio MAD (Murate Art District) di Piazza delle Murate a Firenze, si è svolta la Cerimonia di conferimento della VI e VII ...