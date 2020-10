?Coprifuoco, l'ipotesi del governo: chiusure alle 18 (Di sabato 24 ottobre 2020) La consapevolezza che occorra intervenire di nuovo, ma anche la convinzione che le misure vadano ponderate e studiate perché non è solo l?emergenza sanitaria a preoccupare... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 ottobre 2020) La consapevolezza che occorra intervenire di nuovo, ma anche la convinzione che le misure vadano ponderate e studiate perché non è solo l?emergenza sanitaria a preoccupare...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Ritardi e caos… - Corriere : ?? Una settimana per decidere e due ipotesi - Corriere : ?? Le due ipotesi del governo, 7 giorni per decidere - francesco6684 : Verso nuovo dpcm nel week end: ipotesi coprifuoco nazionale alle 18 - Habus_SL : @LGmarangon Faccio un'ipotesi: ma non sarà che il 'coprifuoco' tocca gli interessi economici degli intoccabili? -