Coprifuoco, la diretta webcam da Roma, Milano e Napoli (Di sabato 24 ottobre 2020) Le immagini delle webcam in diretta live di Roma, Milano e Napoli completamente deserte durante il Coprifuoco La pandemia si combatte con le strade vuote. Lo abbiamo imparato nel lungo lockdown della scorsa primavera che l’unica arma efficace, in attesa di un vaccino e di una cura, fosse stare distanti e stare a casa. Speravamo … Leggi su viagginews (Di sabato 24 ottobre 2020) Le immagini delleinlive dicompletamente deserte durante ilLa pandemia si combatte con le strade vuote. Lo abbiamo imparato nel lungo lockdown della scorsa primavera che l’unica arma efficace, in attesa di un vaccino e di una cura, fosse stare distanti e stare a casa. Speravamo …

komba_vany : RT @RadioSavana: Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l'ordinanza del coprifuoco… - K_ar_im : RT @RadioSavana: Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l'ordinanza del coprifuoco… - paolaokaasan : RT @RadioSavana: Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l'ordinanza del coprifuoco… - outofmany1pmg : RT @RadioSavana: Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l'ordinanza del coprifuoco… - maxcharle37 : RT @RadioSavana: Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l'ordinanza del coprifuoco… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco diretta Le notizie del 23 ottobre su Coronavirus. Iss: “Rapido peggioramento”. Verso nuovo Dpcm nel weekend Fanpage.it Napoli: centinaia in strada contro il coprifuoco di De Luca

Napoli: centinaia in strada contro il coprifuoco di De Luca Un corteo spontaneo si è diretto verso Santa Lucia, momenti di tensione con le forze dell'ordine. Napoli vive una notte di follia tra coprif ...

Coprifuoco, la diretta da Roma e Milano: città vuote

E quando accade questo non c’è altra via che le misure drastiche. Al momento il coprifuoco è stato imposto solo in alcune regioni dapprima la Lombardia, poi la Campania, il Lazio e infine il Piemonte ...

Napoli: centinaia in strada contro il coprifuoco di De Luca Un corteo spontaneo si è diretto verso Santa Lucia, momenti di tensione con le forze dell'ordine. Napoli vive una notte di follia tra coprif ...E quando accade questo non c’è altra via che le misure drastiche. Al momento il coprifuoco è stato imposto solo in alcune regioni dapprima la Lombardia, poi la Campania, il Lazio e infine il Piemonte ...