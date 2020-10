Coprifuoco in Lombardia, dal Duomo ai Navigli: Milano si “spegne” alle 23 per combattere i contagi. Il video-racconto della città deserta (Di venerdì 23 ottobre 2020) È scattata ieri sera alle 23 la prima notte di Coprifuoco in Lombardia. Ma in piazza Duomo e ai Navigli bar e ristoranti hanno iniziato a chiudere ben prima dell’orario stabilito dell’ordinanza. “Abbiamo servito tre persone in tutta la sera”, racconta un cameriere mentre toglie posate e bicchieri rimasti inutilizzati. Poco prima delle 23 in Galleria Vittorio Emanuele c’è chi esce dalla Scala e chi torna a casa dopo il lavoro. Tre vigili urbani invitano la gente a fare in fretta a tornare nelle proprie abitazioni. Si corre per prendere la metro anche se c’è chi non rinuncia a scattare una foto della piazza svuotata. A mezzanotte gli unici ancora in giro sono i rider che aspettano gli ordini davanti a un fast food e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) È scattata ieri sera23 la prima notte diin. Ma in piazzae aibar e ristoranti hanno iniziato a chiudere ben prima dell’orario stabilito dell’ordinanza. “Abbiamo servito tre persone in tutta la sera”, racconta un cameriere mentre toglie posate e bicchieri rimasti inutilizzati. Poco prima delle 23 in Gria Vittorio Emanuele c’è chi esce dalla Scala e chi torna a casa dopo il lavoro. Tre vigili urbani invitano la gente a fare in fretta a tornare nelle proprie abitazioni. Si corre per prendere la metro anche se c’è chi non rinuncia a scattare una fotopiazza svuotata. A mezzanotte gli unici ancora in giro sono i rider che aspettano gli ordini davanti a un fast food e ...

