Coprifuoco anche in Calabria dalle 24 alle 5, lezioni sospese per medie e superiori SCARICA L'AUTOCERTIFICAZIONE (Di venerdì 23 ottobre 2020) Scatta il Coprifuoco anche in Calabria , a partire da lunedì. Il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì , che ha preso provvisoriamente il posto della scomparsa Jole Santelli, ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Scatta ilin, a partire da lunedì. Il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì , che ha preso provvisoriamente il posto della scomparsa Jole Santelli, ha ...

Agenzia_Ansa : L'Ordinanza firmata da @nzingaretti che istituisce il coprifuoco nel #Lazio: scatta venerdi alle 24 alle 5 di matti… - Agenzia_Ansa : La mappa delle chiusure nelle Regioni, anche la #Calabria verso il #coprifuoco #ANSA #covid #coronavirus - Corriere : Coronavirus, coprifuoco anche nella regione Lazio: ecco l’ordinanza - _marlene1265 : RT @FQLive: #ULTIMORA De Luca: 'Serve lockdown nazionale, in Campania a breve'. Coprifuoco anche in Calabria - Miti_Vigliero : RT @StampaTorino: Cirio: “Possibile il coprifuoco dalle 23 anche in Piemonte” -