Coprifuoco a Napoli, rivolta di migliaia di giovani contro la polizia (Di sabato 24 ottobre 2020) A Napoli è scoppiata la rivolta contro la nuova ordinanza di Vincenzo De Luca a seguito dell'aumento di casi Covid Intorno alle ore 23, le strade principali del capoluogo campano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

