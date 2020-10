Convocati Torino: ancora fuori Izzo e Zaza. La lista di Giampaolo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Marco Giampaolo ha stilato la lista dei Convocati per la gara di stasera contro il Sassuolo. ancora out Zaza e Izzo Marco Giampaolo ha stilato la lista dei Convocati per la gara contro il Sassuolo. Ecco l’elenco completo, con Zaza e Izzo ancora fuori dall’elenco. Aggregato il calciatore della Primavera Vianni. PORTIERI: ROSATI, SIRIGU, UJKANIDIFENSORI: ANSALDI, BREMER, BUONGIORNO, LYANCO, MURRU, NKOULOU, RODRIGUEZ, SINGO, VOJVODACENTROCAMPISTI: GOJAK, LINETTY, LUKIC, MEITE, RINCON, SEGREATTACCANTI: BELOTTI, BONAZZOLI, EDERA, VERDI, VIANNI Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Marcoha stilato ladeiper la gara di stasera contro il Sassuolo.outMarcoha stilato ladeiper la gara contro il Sassuolo. Ecco l’elenco completo, condall’elenco. Aggregato il calciatore della Primavera Vianni. PORTIERI: ROSATI, SIRIGU, UJKANIDIFENSORI: ANSALDI, BREMER, BUONGIORNO, LYANCO, MURRU, NKOULOU, RODRIGUEZ, SINGO, VOJVODACENTROCAMPISTI: GOJAK, LINETTY, LUKIC, MEITE, RINCON, SEGREATTACCANTI: BELOTTI, BONAZZOLI, EDERA, VERDI, VIANNI Leggi su Calcionews24.com

