Controlli rari a bar e negozi. Così il governo ha abbassato la guardia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo il presidente del Consiglio, ieri al Senato, il governo ‘‘non ha mai abbassato la guardia’’ sul fronte del Covid. E invece no questo è successo, almeno riguardo ai Controlli sulle attività economiche. Lo mostrano in modo inequivocabile i dati del Ministero dell’Interno che da aprile in avanti presenta informazioni giornaliere sulle persone e sulle attività economiche controllate, sanzionate o addirittura chiuse.L’azione di governo deve essere valutata secondo il metro dell’efficacia e riguardo alla sua implementazione. Se le opinioni sul primo punto possono essere discordanti, i dati presentati dal Ministero dell’Interno ci permettono di gettare un po’ di luce in merito al secondo.I dati parlano chiaro. Per avere un dato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo il presidente del Consiglio, ieri al Senato, il‘‘non ha maila’’ sul fronte del Covid. E invece no questo è successo, almeno riguardo aisulle attività economiche. Lo mostrano in modo inequivocabile i dati del Ministero dell’Interno che da aprile in avanti presenta informazioni giornaliere sulle persone e sulle attività economiche controllate, sanzionate o addirittura chiuse.L’azione dideve essere valutata secondo il metro dell’efficacia e riguardo alla sua implementazione. Se le opinioni sul primo punto possono essere discordanti, i dati presentati dal Ministero dell’Interno ci permettono di gettare un po’ di luce in merito al secondo.I dati parlano chiaro. Per avere un dato ...

Cloffio1 : @freeSpitit83 @Dlavolo I controlli sono state così tanti e così efficaci che chi rispetta le regole é la nettissima… - Pietro_Manzella : RT @MicheTiraboschi: Come si fa oggi lo #SmartWorking in azienda? Si contrattano gli aspetti formali: controlli, straordinari, attrezzature… - marcoceriani1 : RT @MicheTiraboschi: Come si fa oggi lo #SmartWorking in azienda? Si contrattano gli aspetti formali: controlli, straordinari, attrezzature… - robe_arci : RT @MicheTiraboschi: Come si fa oggi lo #SmartWorking in azienda? Si contrattano gli aspetti formali: controlli, straordinari, attrezzature… - StefaniaNegri6 : RT @MicheTiraboschi: Come si fa oggi lo #SmartWorking in azienda? Si contrattano gli aspetti formali: controlli, straordinari, attrezzature… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli rari Controlli rari a bar e negozi. Così il governo ha abbassato la guardia L'HuffPost Malattie rare, 80% emofilici con problemi articolari ma 55% non fa controllo

Eppure il 55% non ha mai fatto una ecografia, il controllo più indicato per questo ... articolazioni in chi ha l’emofilia, malattia rara della coagulazione che ha fra le sue complicanze più ...

Coronavirus, riapre la piscina Cascione: ecco la procedura di autocontrollo della Rari Nantes Imperia

Imperia. In vista della imminente riapertura della Piscina Cascione, Rari Nantes Imperia rende nota la procedura di autocontrollo grazie alla quale sarà consentito l’accesso in piscina ad utenti ed at ...

Eppure il 55% non ha mai fatto una ecografia, il controllo più indicato per questo ... articolazioni in chi ha l’emofilia, malattia rara della coagulazione che ha fra le sue complicanze più ...Imperia. In vista della imminente riapertura della Piscina Cascione, Rari Nantes Imperia rende nota la procedura di autocontrollo grazie alla quale sarà consentito l’accesso in piscina ad utenti ed at ...