Conte: “Superiori al Borussia sul piano dell’intensità. Troppa negatività su di noi” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato alla vigilia del match di campionato con il Genoa, ma è tornato anche a parlare del pareggio casalingo in Champions contro il Borussia Moenchengladbach. Queste le dichiarazioni dell’allenatore salentino: “Se parliamo di intensità, siamo stati sicuramente superiori al Borussia. E non è scontato visto che si tratta di una squadra tedesca. Il risultato poi dipende da diverse componenti, che nelle ultime gare sono andate a nostro sfavore. Io sono soddisfatto dei ragazzi, c’è tanta positività all’interno del gruppo. Percepisco invece Troppa negatività dall’esterno, forse qualcuno vuole destabilizzarci o minare le nostre certezze. Le assenze? Non sono un alibi e non lo è neanche per i ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il tecnico dell’Inter, Antonio, ha parlato alla vigilia del match di campionato con il Genoa, ma è tornato anche a parlare del pareggio casalingo in Champions contro ilMoenchengladbach. Queste le dichiarazioni dell’allenatore salentino: “Se parliamo di intensità, siamo stati sicuramente superiori al. E non è scontato visto che si tratta di una squadra tedesca. Il risultato poi dipende da diverse componenti, che nelle ultime gare sono andate a nostro sfavore. Io sono soddisfatto dei ragazzi, c’è tanta positività all’interno del gruppo. Percepisco invecenegatività dall’esterno, forse qualcuno vuole destabilizzarci o minare le nostre certezze. Le assenze? Non sono un alibi e non lo è neanche per i ...

