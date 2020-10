Conte: 'Italia riparta da lavoro per riscatto collettivo' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "L'Italia riparte dal lavoro è il tema intorno a cui si snoda la vostra riflessione. Il lavoro è una priorità che oggi - dopo diversi mesi di sofferenza - necessita di uscire da una dimensione squisitamente difensiva, per divenire invece strumento di dinamico riscatto collettivo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio per il Festival del lavoro 2020. "Nella Legge di Bilancio - ha illustrato il presidente del Consiglio - abbiamo puntato su misure che insistono, direttamente e indirettamente, sul mercato del lavoro: ampliamento del contratto di espansione, decontribuzione triennale per le assunzioni degli under 35 in tutta Italia, fiscalità di vantaggio – ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "L'riparte dalè il tema intorno a cui si snoda la vostra riflessione. Ilè una priorità che oggi - dopo diversi mesi di sofferenza - necessita di uscire da una dimensione squisitamente difensiva, per divenire invece strumento di dinamico". Lo ha detto il premier Giuseppe, in un videomessaggio per il Festival del2020. "Nella Legge di Bilancio - ha illustrato il presidente del Consiglio - abbiamo puntato su misure che insistono, direttamente e indirettamente, sul mercato del: ampliamento del contratto di espansione, decontribuzione triennale per le assunzioni degli under 35 in tutta, fiscalità di vantaggio – ...

