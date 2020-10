Conte | ‘Italia riparta da lavoro per riscatto collettivo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “L’Italia riparte dalè il tema intorno a cui si snoda la vostra riflessione. Ilè una priorità che oggi – dopo diversi mesi di sofferenza – necessita di uscire da una dimensione squisitamente difensiva, per divenire invece strumento di dinamicocollettivo”. Lo ha detto il premier Giuseppe, in un videomessaggio per il Festival del2020.“Nella Legge di Bilancio – ha illustrato il presidente del Consiglio – abbiamo puntato su misure che insistono, direttamente e indirettamente, sul mercato del: ampliamento del contratto di espansione, decontribuzione triennale per le assunzioni degli under 35 in tutta Italia, fiscalità di vantaggio ...