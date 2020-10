Conte “Assenze non mi preoccupano, giudizi condizionati dai risultati” (Di venerdì 23 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Non sono preoccupato per le varie assenze causa Covid-19. Dobbiamo affrontare tutto a testa alta, senza dare troppo peso alle assenze, a quello che ci è successo e a quello che ci sta succedendo. Stiamo giocando bene. Stiamo facendo un buon calcio. Raccogliamo meno di quanto meritiamo. A volte ci siamo ‘punitì da soli, con nostre disattenzioni. Credo nel lavoro che stiamo facendo e andiamo avanti con convinzione”. Così, in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, alla vigilia della gara in trasferta contro il Genoa.“Anche sul piano dell’intensità di gioco, siamo sulla strada giusta. Non dobbiamo farci influenzare troppo dai risultati. Il Contenuto delle varie prestazioni è stato sempre positivo, secondo me, e mi ha soddisfatto. Vedo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Non sono preoccupato per le varie assenze causa Covid-19. Dobbiamo affrontare tutto a testa alta, senza dare troppo peso alle assenze, a quello che ci è successo e a quello che ci sta succedendo. Stiamo giocando bene. Stiamo facendo un buon calcio. Raccogliamo meno di quanto meritiamo. A volte ci siamo ‘punitì da soli, con nostre disattenzioni. Credo nel lavoro che stiamo facendo e andiamo avanti con convinzione”. Così, in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Antonio, alla vigilia della gara in trasferta contro il Genoa.“Anche sul piano dell’intensità di gioco, siamo sulla strada giusta. Non dobbiamo farci influenzare troppo dai risultati. Ilnuto delle varie prestazioni è stato sempre positivo, secondo me, e mi ha soddisfatto. Vedo ...

