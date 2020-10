Conte ancora nel mirino di Zingaretti. 'No navigare a vista, sì cambio di passo'. Domenica nuovo dpcm? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il premier temporeggia, ma spiega che il governo è pronto a intervenire ove fosse necessario. Insomma nel fine settimana potrebbero arrivare nuovi provvedimenti. Palazzo Chigi è incalzato dal leader ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il premier temporeggia, ma spiega che il governo è pronto a intervenire ove fosse necessario. Insomma nel fine settimana potrebbero arrivare nuovi provvedimenti. Palazzo Chigi è incalzato dal leader ...

Linkiesta : C’è un limite a tutto. Otto mesi dopo l’arrivo del virus sentiamo ancora le solite fregnacce. Prima si diceva che… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Preoccupato per aumento contagi, siamo ancora dentro la pandemia. Va scongiurato un lockdown g… - LiciaRonzulli : Quanto è successo ieri a #Napoli sia da MONITO per il governo. Se Conte e il Governo decidono misure ancora più res… - Odyseion : Conte non si è ancora dimesso malgrado che abbia mentito all’inizio dell’anno dicendo che tutto era sotto controllo… - MiroKahanek : RT @RadioSavana: Mentre il governo Conte pensa al coprifuoco ed al lockdown, questa ragazza, come altri milioni di italiani, aspetta ancora… -