Consumo di suolo, Olbia ai primi posti in Italia. E purtroppo il nuovo piano urbanistico lo conferma (Di venerdì 23 ottobre 2020) In questi ultimi anni la città di Olbia si è distinta, nei report annuali elaborati dall'Ispra sul Consumo di suolo, come esempio negativo. Anche l'ultimo report Ispra 2019 inserisce Olbia tra le città con il più alto Consumo di suolo in Sardegna (la terza in valore assoluto), mentre il report 2018 assegna alla città, con 25 ha di suolo consumato, il quarto posto in Italia. Gli amministratori di Olbia, che non intendono rinunciare ad assicurarsi questo triste primato anche per i prossimi anni, lo scorso luglio con un ritardo di 15 anni hanno adottato il piano urbanistico Comunale. Fino ad oggi l'urbanistica di Olbia è stata ...

