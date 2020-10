Consigli Fantacalcio 5^ Giornata Serie A: Lasagna e Messias i nostri azzardi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Come ogni venerdì ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 5^ Giornata di Serie A che scatterà con l’anticipo tra Sassuolo e Torino e si chiuderà lunedì con l’attesa sfida tra Milan e Roma Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 5^ Giornata di Serie A: Sassuolo-Torino. Classifica e sensazioni alla mano, neroverdi da schierare in blocco, granata preferibilmente da tenere in ghiaccio. Djuricic quest’anno è in versione top-player ma, a parte i soliti noti, De Zerbi ha più volte dimostrato di saper pescare dalla panchina: occhio per esempio a Maxime Lopez, uno con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Come ogni venerdì ritorna l’appuntamento con isulla 5^diA che scatterà con l’anticipo tra Sassuolo e Torino e si chiuderà lunedì con l’attesa sfida tra Milan e Roma Trae sorprese, conferme o delusioni, ecco isu chi schierare, e chi magari no, nella 5^diA: Sassuolo-Torino. Classifica e sensazioni alla mano, neroverdi da schierare in blocco, granata preferibilmente da tenere in ghiaccio. Djuricic quest’anno è in versione top-player ma, a parte i soliti noti, De Zerbi ha più volte dimostrato di saper pescare dalla panchina: occhio per esempio a Maxime Lopez, uno con ...

Notiziedi_it : Fantacalcio, i consigli della 5ª giornata di Serie A: idee e suggerimenti per la tua formazione - junews24com : Consigli Fantacalcio 5ª giornata Serie A: chi schierare e chi escludere - - sportli26181512 : Consigli Fantacalcio, 5^ giornata: segui Sky FantaShow in streaming dalle 18: Come ogni venerdì, alle 18 Sky Sport… - SkySport : Consigli Fantacalcio, 5^ giornata: segui Sky FantaShow in streaming dalle 18 - infoitsport : Consigli Fantacalcio 5a giornata – Le Possibili Sorprese Fantamagazine -

Ultime Notizie dalla rete : Consigli Fantacalcio Consigli Fantacalcio | 7 attaccanti da schierare nella 5ª giornata

In questa gallery proviamo a consigliarvi sette attaccanti che potrebbero portare bonus nel turno ormai prossimo ad iniziare. Archiviate le prime giornate di Champions League e di Europa League, ritor ...

Fantacalcio Cagliari: chi schierare contro il Crotone

Ecco i consigli su chi schierare nella quinta giornata del fantacalcio tra i giocatori del Cagliari. Si scenderà in campo contro il Crotone Domenica 25 ottobre alle ore 12:30 il Cagliari scenderà in ...

In questa gallery proviamo a consigliarvi sette attaccanti che potrebbero portare bonus nel turno ormai prossimo ad iniziare. Archiviate le prime giornate di Champions League e di Europa League, ritor ...Ecco i consigli su chi schierare nella quinta giornata del fantacalcio tra i giocatori del Cagliari. Si scenderà in campo contro il Crotone Domenica 25 ottobre alle ore 12:30 il Cagliari scenderà in ...